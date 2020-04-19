Ödemişli muhtardan yaşlılara ekmek servisi
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Akıncılar, Ödemiş, İzmir, Güncel

Ödemişli muhtardan yaşlılara ekmek servisi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Akıncılar Mahallesi Muhtarı Erol Şen, 65 yaş üstü mahallelilere ekmek dağıtıyor.

19.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:54
Ödemişli muhtardan yaşlılara ekmek servisi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Akıncılar Mahallesi Muhtarı Erol Şen, 65 yaş üstü mahallelilere ekmek dağıtıyor.

Erol Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeklerin bir vakıf tarafından karşılandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüsle mücadelede evde kalmanın önemine işaret eden Şen, yaşlıların evden çıkmamaları için ekmeklerini evlerine motosikletiyle taşıdığını dile getirdi.

Ödemişli muhtardan yaşlılara ekmek servisi

Kaynak: AA

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