Ödemişli muhtardan yaşlılara ekmek servisi İzmir'in Ödemiş ilçesinde Akıncılar Mahallesi Muhtarı Erol Şen, 65 yaş üstü mahallelilere ekmek dağıtıyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Akıncılar Mahallesi Muhtarı Erol Şen, 65 yaş üstü mahallelilere ekmek dağıtıyor.

Erol Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmeklerin bir vakıf tarafından karşılandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüsle mücadelede evde kalmanın önemine işaret eden Şen, yaşlıların evden çıkmamaları için ekmeklerini evlerine motosikletiyle taşıdığını dile getirdi.

Kaynak: AA