Ödemişli kestane üreticileri "sırıkçı" arıyor

28.10.2019 17:09

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki kestane üreticileri, 500 liraya yakın yevmiye ücretine karşın yüksek dallara çıkarak kestane düşüren "sırıkçı" bulamamaktan yakınıyor.

Kestane hasatının en riskli görevini üstlenen "sırıkçılar"ın yevmiye ücreti, 500 lirayı buluyor. Buna karşın riski göze alarak ağaçlara tırmanarak sırıkçılık yapacak işçi bulunamıyor.

Kemer Mahallesinde kestane üreten Mehmet Palamut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük 400-500 lira ücreti olmasına rağmen sırıkçı bulamadıklarını, bu nedenle kendi imkanlarıyla kestaneleri ağaçlardam düşürdüklerini söyledi.

Necip Özkul da Ege Bölgesi ve Türkiye genelinde sırıkçı bulamama sıkıntısı yaşandığını söyledi. Tek gelir kaynaklarını kestane olduğunu kaydeden Özkul, "Tek gelir kaynağımız kestane ancak bizler de sırıkçı bulamayınca kendimiz ağaçlara çıkıyoruz." dedi.

Kaynak: AA