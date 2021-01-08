Ödemişli esnaftan kan bağışı kampanyası

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kahvehane işleten Mehmet Çetin, izin alarak açtığı iş yerinde kan bağışı kampanyası düzenledi.

Ödemiş'te sosyal medyadan yaptığı duyurularla geleneksel hale getirdiği kan bağış kampanyalarını sürdüren Mehmet Çetin, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan iş yeri için kan bağışı yapılmak üzere bir günlük açma izni aldı.

Kampanyayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Çetin, yaklaşık 4 yıldan bu yana bağış kampanyaları organize ettiğini, yaklaşık bin kişinin bağış yapmasına aracılık ettiğini ifade etti.

Hedeflerinin on bin kişiye bağış imkanı sunmak olduğunu kaydeden Çetin, "Herkesin burada kan bağışı yapmasını sağlıyoruz. Amacımız hayat kurtarmak. Sağlıklı insanların da bu konuda duyarlı olması lazım. Bu konuda duyarlılık gün geçtikçe artıyor. Bunu yeni yılda da sürdürdük. Kahvehanelerimiz Kovid-19 nedeniyle kapalı ama bizler sadece bugün kan bağışı yapmak amacıyla işyerimizi açtık." dedi.

Kan bağışında bulunanlardan Fatih Temizel, kampanyayı sosyal medyadan duyarak kan vermeye geldiğini belirterek, "Mehmet Çetin'in düzenlediği kampanyalarda 5. kez kan veriyorum. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp