Ödemişli Cansu Acan'dan 3 aydır haber alınamıyor
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Ödemişli Cansu Acan'dan 3 aydır haber alınamıyor

09.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:57
Ödemişli Cansu Acan'dan 3 aydır haber alınamıyor

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 ay önce ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 17 yaşındaki kızın bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 ay önce ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen 17 yaşındaki kızın bulunması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Türkmen Mahallesinde ikamet eden Mustafa Acan, 6 Ekim 2020'de 17 yaşındaki kızı Cansu Acan'ın evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadığını belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

İhbarın ardından polis ekipleri, kayıp kızın bulunması için ülke genelinde çalışma başlattı.

Baba Mustafa Acan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süre uzadıkça kızının hayatından endişe ettiğini belirtti.

Kızının bulunması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Acan, "Kızım Cansu 2020 yılının Ekim ayı içinde aniden kayıplara karıştı. Kızımın bulunması konusunda güvenlik güçleri elinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizler de bir an önce sağ salim bulunmasını ve eve dönmesini istiyoruz. Yaklaşık 3 aydan beri kayıp olan kızım Cansu'nun hayatından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Acan, kayıp ihbarının ardından ülke genelindeki emniyet ve jandarma birimlerine kızının fotoğrafının da olduğu mesajın gönderildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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