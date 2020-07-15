Ödemişli 15 Temmuz gazisine ziyaret Ödemiş ilçe protokolü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da vatani görevini yaparken halka ateş etmediği gerekçesiyle komutanı tarafından vurularak gazi olan Emrah Çetin'i ziyaret etti.

Ödemiş ilçe protokolü, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Malatya'da vatani görevini yaparken halka ateş etmediği gerekçesiyle komutanı tarafından vurularak gazi olan Emrah Çetin'i ziyaret etti.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgen ve İlçe Müftüsü Şevki Kesici gazi Çetin ve ailesi ile evinde görüştü.

Gazi Çetin, ziyarette, yaşadığı zorlu süreçte devlet büyüklerinin kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını anlattı.

Protokol üyelerine teşekkür eden Çetin, "Bizler Türk askeri nasıl olunur 15 Temmuz'da onu gösterdik. Vatanseverliğin nasıl olduğunu hainlere gösterdik. Rabbime şükürler olsun, bugünlere sağ salim geldik." dedi.

Kaynak: AA