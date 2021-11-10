Ödemiş ve Seferihisar'da Atatürk'ü anma programları
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerindeki törenlerle anıldı.
İZMİR (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerindeki törenlerle anıldı.
Ödemiş Hükümet Meydanında düzenlenen törende saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamın ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Törene Kaymakam Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kerem Korkut ve Adalet Komisyonu Başkanı Aydın Uyan da katıldı.
Anma günü kapsamında Ödemiş Belediye Kültür Merkezinde de etkinlikler düzenlendi.
Seferihisar'da da Kaymakam Naci Aktaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Seferihisar Uluslararası İMKB İmam Hatip Anadolu Lisesinde anma programı düzenlendi.