Ödemiş ve Kuşadası'ndaki operasyonda tefecilik iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Ödemiş ve Kuşadası'ndaki operasyonda tefecilik iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
Ödemiş ve Kuşadası'ndaki operasyonda tefecilik iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - İzmir'in Ödemiş ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipler, Ödemiş ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 53 senet, 2 çek, 2 boş çek koçanı ve 41 bin lira ele geçirdi. Y.A. ve M.A'yı gözaltına aldı.

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AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri

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