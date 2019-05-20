Ödemiş, 'Türkiye 100' Töreninde

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Samsun'da yapılan 100. Yıl kutlamalarında ilçelerinden katılan Adil Köse'nin, Ödemiş'i başarıyla temsil ettiğini söyledi. Eriş, 'Türkiye 100' ödül törenine katılan Köse'yi kutladı.

Türkiye'nin hızlı büyüyen ilk 100 firmasının ödüllerini aldığı ödül törenine Ödemiş'i temsilen katılmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyen ÖTO Yönetim Kurulu Üyesi Adil Köse, "Program çerçevesinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Konferans salonunda Türkiye 100 ödül töreni gerçekleştirildi. TOBB öncülüğünde TEPAV işbirliğinde, başvuran şirketlerin 2015-2017 arası 2 yıllık ciro artışı dikkate alınarak yapılan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Kırmızı-Beyaz Süs Bitkileri firması sahibi olarak 37'inci sırada ödül aldık. Sayın bakanlarımızın elinden almış olduğumuz 'Türkiye 100' ödülü ile onurlandırılmış olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA