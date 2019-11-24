Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğretmenleri için fidan dikildi

24.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 09:04

Ödemiş Ticaret Odası Anadolu Lisesi Aile Birliği üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulda görev yapan öğretmenler için okul bahçesine 55 meyve fidanı dikti.

Okul Aile Birliği Başkanı Ülfet Çetin, geleceğin teminatı çocukların yetiştirilmesinde eğitimcilerin önemini vurguladı.

Çetin, "Çocuklarımızın yetişmelerinde kuşkusuz eğitimcilerimizin büyük bir payı var. Bu bakımdan onlar için böyle bir etkinlik düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA