Ödemiş Ticaret Borsası, 120 öğrenciye tablet hediye etti

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile alınan 120 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'ye teslim etti.

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteği ile alınan 120 tablet bilgisayarı, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü'ye teslim etti.

Latif Aka, gazetecilere yaptığı açıklamada, borsalarının eğitime her zaman destek verdiğini belirtti.

Aka, tabletlerin alınmasında katkıları bulunan borsa üyeleriyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür etti.

Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, "Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı bir süreçteyiz. Bu nedenle ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bir an önce bu tabletleri ulaştıracağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp