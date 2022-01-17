Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ödemiş-Aydın yolunda M.Y. ve M.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar metamfetamin ile sentetik hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.