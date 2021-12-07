Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliğinin Işık Mahallesinde iki evde yaptığı aramalarda 52 gram metamfetamin ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E ve A.A, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 oldu.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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