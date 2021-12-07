Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliğinin Işık Mahallesinde iki evde yaptığı aramalarda 52 gram metamfetamin ve 12 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E ve A.A, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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