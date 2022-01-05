Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovakent Mahallesi'nde yaşayan K.C'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.

Zanlının adresine düzenlenen operasyonda 1 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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