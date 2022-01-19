Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekip, E.A'nın uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise bir miktar metamfetamin ile kubar esrar bulundu. Uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen paralara el kondu.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber

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