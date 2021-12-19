Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında torbacılık yaptığı iddiasıyla E.O'nun evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O. tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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