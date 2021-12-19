Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında torbacılık yaptığı iddiasıyla E.O'nun evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.O. tutuklandı.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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