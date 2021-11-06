Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı - Haberler
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Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'teki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

Ödemiş ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İzmir'den Ödemiş'e bir otomobille uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Durdurulan otomobilde yapılan aramada, 51,5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 8 dolu fişek ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 aparat ele geçirildi.

Otomobilde bulunan M.İ ile G.D. gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bekçiler, Umurbey Mahallesi'nde A.K ve C.E'yi durdurdu. Yapılan üst aramasında, bir miktar esrar ile metamfetamin bulundu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri
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