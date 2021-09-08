Ödemiş'teki traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silaj yüklü römorku çeken traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde silaj yüklü römorku çeken traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
İzzet K. (60) yönetimindeki 10 HE 143 plakalı silaj yüklü römörku çeken traktör, Mursallı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp