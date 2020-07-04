Ödemiş'teki trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
04.07.2020 17:39 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:06
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesi'nde Mehmet K. (76) yönetimindeki 35 ZNS 63 plakalı motosiklet, Mücahit A. idaresindeki 34 DR 4357 plakalı çöp kamyonu ile çarpıştı.
Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinden İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA