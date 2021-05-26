Ödemiş'teki Küçükavulcuk Mahallesi sakinleri elektrik trafosunun yenilenmesini istedi
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Ödemiş'teki Küçükavulcuk Mahallesi sakinleri elektrik trafosunun yenilenmesini istedi

Ödemiş'teki Küçükavulcuk Mahallesi sakinleri elektrik trafosunun yenilenmesini istedi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükavulcuk Mahallesi'nde voltaj düşüklüğü nedeniyle sorun yaşadığını belirten mahalle sakinleri, elektrik trafosunun yenilenmesi talebinde bulundu.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Küçükavulcuk Mahallesi'nde voltaj düşüklüğü nedeniyle sorun yaşadığını belirten mahalle sakinleri, elektrik trafosunun yenilenmesi talebinde bulundu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Sorkun, AA muhabirine, süt üretiminin yapıldığı bölgede, 1 yıldır elektrik trafosunun yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşandığını aktardı.

Bölgede 50 civarında ahır bulunduğuna dikkati çeken Sorkun, "Bir vatandaşımız sağım yaparken diğerleri bekliyor. Elektrikli aletler bozuluyor. Hayvan sağımı sabaha kadar sürüyor." dedi.

Küçükavulcuk Mahallesi'ndeki süt üreticilerinden Yusuf Özcan da mağduriyetin giderilmesini talep etti.

Mahalledeki diğer bir süt üreticisi Nedim Dadal ise voltaj düşüklüğünün süt üretiminde aksamaya neden olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
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