Ödemiş'teki kafede bir kadının eski sevgilisi tarafından öldürülmesi

24.09.2019 12:48

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2013'te Şerife Uysal'ın eski sevgilisi olduğu belirtilen kişi tarafından kafede öldürülmesi olayına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa "kasten öldürme" suçundan "müebbet hapis cezası" verdi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararının ardından sanık Süleyman Bayındır (37), Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Yargıtay'ın usulden bozma kararına uyularak, davaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olurken, Bakanlığı duruşmada kurum avukatı Pınar Melli temsil etti.

Avukat Pınar Melli, sanığın olay yerine kesik namlulu av tüfeğiyle gittiğini belirterek sanığa, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, önceki kararını yineleyerek, sanığa "kasten öldürme" suçundan "müebbet hapis cezası" verdi.

Davanın geçmişi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 17 Ocak 2013'te Süleyman Bayındır, İnönü Mahallesi'ndeki, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Şerife Uysal'ı (32) barışmak amacıyla bir kafeteryaya çağırmış, çıkan tartışmada Uysal'ı av tüfeğiyle öldürmüştü. Sanık, Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel mahkemenin, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına ilişkin verdiği karar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil olmadığı için Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Kaynak: AA