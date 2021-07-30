Ödemiş'teki kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Ödemiş'teki kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Ödemiş'teki kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ilçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda 19 bin 380 dolu makaron ile 46 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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