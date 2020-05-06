Ödemiş'teki gönüllü usta öğreticiler, günde 2 bine yakın maske üretiyor

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki gönüllü usta öğretici öğretmenler, okulun moda tasarım atölyesinde günde bin 500 ila 2 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki gönüllü usta öğretici öğretmenler, okulun moda tasarım atölyesinde günde bin 500 ila 2 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.

Gönüllülük esasıyla çalışan usta öğreticiler, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında atölyede görev alıyor.

Üretilen maskelerin bir bölümü, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince, ilçedeki kamu kurumlarına dağıtılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, çevre il ve ilçeler için de maske üretiliyor.

Kaynak: AA