Ödemiş'teki depo yangınında bir traktör kullanılamaz hale geldi
06.03.2021 12:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:10
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir depoda çıkan yangında park halindeki traktör ağır hasar gördü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir depoda çıkan yangında park halindeki traktör ağır hasar gördü.
Çaylı Mahallesindeki bir depoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangında depo önünde park halindeki Hasan Yörük'e ait 45 UA 9174 plakalı traktör, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp