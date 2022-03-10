Ödemiş'teki Bozdağ, karla kaplandı

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı 1135 rakımlı Bozdağ Mahallesi, dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, aralıksız devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığının merkezde 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğunu ifade etti.

Öte yandan kara yolları ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.