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Ödemiş'teki Bozdağ, karla kaplandı

AA - Turgay Konuralp - Güncel
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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı 1135 rakımlı Bozdağ Mahallesi, dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı 1135 rakımlı Bozdağ Mahallesi, dün gece başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

Mahalle Muhtarı İsmail Hakkı Balcı, aralıksız devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığının merkezde 20 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğunu ifade etti.

Öte yandan kara yolları ekipleri, yolları açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ödemiş'teki Bozdağ, karla kaplandı

Ödemiş'teki Bozdağ, karla kaplandı

Ödemiş'teki Bozdağ, karla kaplandı

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Ödemiş, Balcı, İzmir, kar, Güncel, Haberler

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