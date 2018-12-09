Ödemiş'te Zirve Tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nca Ödemiş'te düzenlenen etkinlikte, lisanslı 105 dağcı 2 bin 157 metreye tırmandı.

Ödemiş'e bağlı Bozdağ Yaylası'ndaki etkinlikte dağcılar ilk önce yaylanın Mermeroluk mevkiinde çadır kurdu. Ertesi gün 2 bin 157 metreye tırmanan dağcılar zirve yürüyüşü ile 11 Aralık Uluslararası Dağ Günü'nü kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Siyami Çetin, etkinlik sonunda dağcılara katılım belgelerini takdim etti.

Çetin, yaptığı açıklamada, 2 bin 157 metrelik zirve tırmanışını 105 katılımcı ile başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız dağlarımız, su kaynaklarımız, doğal özelliklerimiz, doğal zenginliklerimize sahip çıkmayla ilgili farkındalığı yükseltmek." dedi.

Etkinliğe katılan Zekiye Yıldız, "Harika ve zevkli bir yürüyüş oldu. Biraz yağmur ve sis olmasına rağmen yine de güzel bir gün yaşadık." dedi.