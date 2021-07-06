Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
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Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Yusufdere Mahallesinde yerleşim merkezine yakın bir zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlık ekipler, helikopter ve arazözlerle yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında 60'a yakın zeytin ağacı ile yaklaşık 4 dekar alanda hasar oluştu.

Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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