Ödemiş'te zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

Yusufdere Mahallesinde yerleşim merkezine yakın bir zeytinlikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu fark edip bildirmesi üzerine olay yerine gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlık ekipler, helikopter ve arazözlerle yangına müdahale etti.

Söndürülen yangında 60'a yakın zeytin ağacı ile yaklaşık 4 dekar alanda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı