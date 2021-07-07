Ödemiş'te zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Ödemiş'te zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ödemiş'te zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Alatepe mevkiinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 5 arazöz sevk edildi.

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, gazetecilere yangında yaklaşık 50 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Ödemiş'te zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Ödemiş'te zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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