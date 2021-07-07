Ödemiş'te zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kayaköy Mahallesi Alatepe mevkiinde yangın çıkması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter ile 5 arazöz sevk edildi.
Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Kayaköy Mahalle Muhtarı Ahmet Çelik, gazetecilere yangında yaklaşık 50 dekar alanın zarar gördüğünü belirtti.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp