Ödemiş'te yol kenarında yanar halde bir motosiklet bulundu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kara yolu kenarına yanar halde bırakılmış bir motosiklet bulundu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kara yolu kenarına yanar halde bırakılmış bir motosiklet bulundu.
İlçeye bağlı Kızılcaavlu Mahallesi'nde yol kenarında bir motosikletin yandığını görenler durumu itfaiye ekibine bildirdi.
Motosiklet itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sahibi belirlenemeyen motosiklet için jandarma ekibi soruşturma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp