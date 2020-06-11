Ödemiş'te yeni pazar yeri törenle açıldı Ödemiş ilçesinde Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazar Yeri açılışı yapıldı.

Ödemiş ilçesinde Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazar Yeri açılışı yapıldı.

Demirdere Mahallesinde gerçekleşen törende konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, bölgede 5 ayrı mahallenin ürettiği ürünleri tüccarlara pazarlamak için yeni bir pazar yerinin ihtiyaç olduğunu söyledi.

Eriş, pazar yerinin üreticilere ve tüccarlara hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından pazar yeri kurdele kesimiyle hizmete açıldı.

Kaynak: AA