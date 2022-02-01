Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekibi, ilçe girişinde bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan R.A'nın üst aramasında bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.