Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabancayla yakalanan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, ihbarı değerlendiren Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekibi, ilçe girişinde bir taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan R.A'nın üst aramasında bir miktar metamfetamin ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

sentetik uyuşturucu, Ruhsatsız Silah, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber

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