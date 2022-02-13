Ödemiş'te uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince 581 gram bonzai maddesi ile yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerce, ilçede uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar aralıksız sürerken, ekipler tarafından D.B., isimli şüpheli şahıstan 581 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa