Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu; 9,5 kilo esrar ele geçirildi - Haberler
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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu; 9,5 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu; 9,5 kilo esrar ele geçirildi

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 210 kök Hint keneviri bitkisi ile 9,5 kilo esrar ele geçirildi.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 210 kök Hint keneviri bitkisi ile 9,5 kilo esrar ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Gölcük Mahallesi mevkisinde bir arazide Hint keneviri bitkisi yetiştirildiği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerce arazide 210 kök Hint keneviri bitkisi ile 9,5 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan ekiplerin, şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.


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