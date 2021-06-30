Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 75 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 75 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliğine bağlı ekipler, Emimioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik operasyon yaptı.

Çalışmada, A.B. isimli şahısın ikametinde yapılan aramada 75 gram sentetik kannabinoid ele geçirdi.

Ekipler, A.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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