Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
Ödemiş ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 30 gram metamfetamin ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Ödemiş ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 30 gram metamfetamin ve 15 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki Ü.B, H.Ç. ve G.T'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Otomobildeki aramada ise 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 30 gram metamfetamin ve 15 gram esrar bulundu.