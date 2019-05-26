Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir evde 1 kilo 415 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis Meşrutiyet Mahallesindeki M.U'ya (52) ait eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 415 gram esrar bulundu.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA