Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir evde 1 kilo 415 gram esrar ele geçirildi.

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir evde 1 kilo 415 gram esrar ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis Meşrutiyet Mahallesindeki M.U'ya (52) ait eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 1 kilo 415 gram esrar bulundu.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevkedildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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