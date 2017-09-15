Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmasıyla Bozdağ Mahallesi'nin Küçükçavdar mevkisinde ormanlık alan içinde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.



Teknik ve fiziki takibin ardından Ovacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 265 kök Hint keneviri ve kurutulmaya bırakılmış 2 kilo 740 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili H.D, M.D. ve İ.D. gözaltına alındı.