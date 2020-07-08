Ödemiş'te uyuşturucu operasyonlarında 5 gözaltı İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren polis, belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 100 gram esrar ile bong tabir edilen uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, bir miktar metamfetamin, bir tüfek ele geçirildi.

Evde yaşayan K.S. ve eşi F.S. gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri şüpheli araçta arama yaptı.

Aramada 50 gram metamfetamin, 90 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Bu olayla ilgili F.S, İ.A ve V.T. gözaltına alındı.

Beş şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA