Ödemiş'te uyuşturucu baskını: 1 tutuklama

02.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:16

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri, düzenlenen operasyonda 527 gram esrar ele geçirdi, olayla ilgili soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.



Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaret yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ederken, B.K. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine hemen şüpheliyi yakın takibe aldı. B.K.'nın evinin önüne gelen iki araçta bulunan kişilere bazı malzemeler verdiğinin tespiti üzerine operasyonun düğmesine basıldı. Baskında B.K. ile araçlarda bulunan S.K, T.U, ve H.K. gözaltına alındı. B.K.'nin evinde de aramalar yapıldı ve 514 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 540 lira ele geçirildi. Diğer şüphelilerin üst aramasında ise 13 gram esrar bulundu.



Şüphelilerden B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer gözaltına alınan şahıslar ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.



Öte yandan, bir başka olayda ekipler, şüphe üzerine durdurdukları U.E. ve F.G'nin üst aramasında iki ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden başka bir suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E., cezaevine konuldu. Diğer şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA