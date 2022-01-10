Ödemiş'te uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Ödemiş'te uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ödemiş'te uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yaklaşık 40 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kemer Mahallesi yönüne giden Hasan Salur yönetimindeki 35 ZEL 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yaralanan Salur, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

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