Son dakika haberleri! Ödemiş'te traktör sürücülerine eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika haberine göre Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi'ndeki traktör sürücülerine eğitim verildi.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçeye bağlı Ovakent Mahallesi'ndeki traktör sürücülerine eğitim verildi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki eğitimde Kıdemli Başçavuş Burhan Bedir, trafik kazalarındaki sürücü hatalarına dikkati çekti. Traktörlerin manevra kabiliyetinin düşük araçlar olduğunu belirten Bedir, sürüş güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.
Eğitimin ardından Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Tahir Silay, Ovakent Mahalle Muhtarı Hüseyin Buldan tarafından traktörlere reflektör takıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp