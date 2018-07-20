Ödemiş'te Traktör Devrildi: 1 Ölü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde 58 yaşındaki İsmail Şentürk'ün kullandığı traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, Şentürk devrilen traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Şentürk'ün öldüğü belirlendi.
Şentürk'ün cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.