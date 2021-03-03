Ödemiş'te trafoya "kadın efe" figürü resmedildi
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Ödemiş'te trafoya "kadın efe" figürü resmedildi

03.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:20
Ödemiş'te trafoya

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir trafonun duvarına kadın efe figürü çizildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir trafonun duvarına kadın efe figürü çizildi.

Atatürk Mahallesi Sağlık Caddesindeki trafonun duvarları, Ödemiş Belediyesi ve kadın platformlarının önderliğindeki proje kapsamında boyandı.

Ödemişli kadınlar da kadın efe çizilmesine fırçalarıyla katkı koydu.

Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Ateş, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kadın efe çalışmasının son gününde birer fırça atmak için buraya geldik. Kadınlar günü öncesinde, kadın figürüne daha fazla yer verilmesine dikkati çekmek amacıyla bu çalışmanın ilkini gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaligrafi sanatçısı Muratcan Bölce de çalışmanın hem Ödemiş'i güzelleştirmek için hem de Kadınlar Günü dolayısıyla yapıldığını kaydederek, "Bu çalışmalarla Ödemişimizi güzelleştiriyoruz. Aynı zamanda bu kadınlarımızın, Türkiye ve dünyada ne kadar değerli olduklarını hissettiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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