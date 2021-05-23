Ödemiş'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Ödemiş'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ödemiş'te trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Özcan K. yönetimindeki 35 EN 061 plakalı otomobil ile Hasan Ç'nin kullandığı 45 ZA 428 plakalı kamyonet, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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