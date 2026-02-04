Haberler

Ödemiş'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

Alınan bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 35 CRS 616 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi Ortaç Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen M.E.Ş. yönetimindeki 35 D 0898 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.E.Ş, yolcu B.Ş. ve diğer otomobilin sürücüsü A.K. yaralandı.

Araçta sıkışan M.E.Ş. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel
