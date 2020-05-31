Ödemiş'te toptan erik ve kiraz pazarı, yarın hizmete girecek Ödemiş Belediyesinin 5 mahallede yetiştirilen ihraç ürünü erik ve kiraz için oluşturduğu toptan pazar, yarın açılacak.

Ödemiş Belediyesinin 5 mahallede yetiştirilen ihraç ürünü erik ve kiraz için oluşturduğu toptan pazar, yarın açılacak. Belediye, Hamam, Demirdere, Küçükören, Güney ve Çayır mahallelerinde yetiştirilen kiraz ve erik için toptan pazar oluşturuyor. Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yarın hizmete girecek pazarın ihracatçıyla üreticinin buluşma noktası olacağını, pazarın ilerleyen dönemde daha da büyütüleceğini bildirdi. Kaynak: AA