Ödemiş'te toplu sünnet şöleni

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - Ödemiş'te 34 çocuğun katılımıyla sünnet şöleni düzenlendi.

Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarı Necmiye Aksoy'un girişimiyle üçüncü kez düzenlenen etkinlikte 34 çocuk, şehir turu attı.

Ödemiş Belediyesine ait düğün salonunda düzenlenen sünnet töreninde konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, 3 yıldır sünnet törenlerinin geleneksel olarak düzenlendiğini belirterek, "Mahalle Muhtarımız Necmiye Aksoy'a katkısı ve emeği için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız ve ailelerimiz için hayatlarındaki önemli anlardan biri... Çocuklarımıza ve anne babalarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Muhtar Necmiye Aksoy ise gelecek yıllarda da geleneksel sünnet törenlerini gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Şölende Türk Halk Müziğinin duayen ismi Bedia Akartürk de türkü söyledi.

Programa Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği BaşkanI Ahmet Kocaağa da katıldı.