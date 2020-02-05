Ödemiş'te toplu sünnet şöleni
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Ödemiş'te toplu sünnet şöleni

Ödemiş ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

05.02.2020 13:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:58
Ödemiş'te toplu sünnet şöleni

ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarı Necmiye Aksoy'un girişimiyle ikince kez düzenlenen etkinlikte 30 çocuk sünnet oldu. Program öncesi çocuklar şehir turu attı.

Hayırseverlerin katkısıyla gerçekleştirilen sünnet şöleninde eğlence programı da düzenlendi.

Muhtar Aksoy, geleneksel hale getirdiklerin organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Programa, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katıldı.

Kaynak: AA
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