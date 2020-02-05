Ödemiş'te toplu sünnet şöleni
Ödemiş ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.
Ödemiş ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.
Süleyman Demirel Mahallesi Muhtarı Necmiye Aksoy'un girişimiyle ikince kez düzenlenen etkinlikte 30 çocuk sünnet oldu. Program öncesi çocuklar şehir turu attı.
Hayırseverlerin katkısıyla gerçekleştirilen sünnet şöleninde eğlence programı da düzenlendi.
Muhtar Aksoy, geleneksel hale getirdiklerin organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.
Programa, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de katıldı.