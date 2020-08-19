Ödemiş'te tırla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
İzmir'in Ödemiş İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
19.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:18
İzmir'in Ödemiş İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'nde 81 yaşındaki İsmail Yay yönetimindeki 35 SIR 954 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Halil Ö. Yönetimdeki 35 AKV 383 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada yaralanan Yay, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: AA