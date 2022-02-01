Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu - Haberler
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Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

AA, Turgay Konuralp - Güncel
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Ödemiş'te tek katlı evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Yazlı Mahallesi'nde Mustafa Sezgin'e ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının Mustafa Sezgin ve ailesinin misafirlikte olduğu esnada çıktığı öğrenildi.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Mustafa Sezgin, Yangın, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber

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