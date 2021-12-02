Ödemiş'te tefecilik yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ödemiş'te tefecilik yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı

AA / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Ödemiş'te tefecilik yaptığı ileri sürülen kişi yakalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, A.B'nin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, A.B'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 kredi kartı ve 16 dekont ele geçirildi.

Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Çekiçli cinayetin sanığı, olayı hatırlamadığını öne sürdü

Çekiçli cinayetin sanığı, olayı hatırlamadığını öne sürdü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (5)

AA / Turgay Konuralp - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title